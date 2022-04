Inter-Milan, Nosotti: “Le percentuali di vittoria sono alla pari” | News

Marco Nosotti, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al Derby di Coppa Italia di stasera tra Inter e Milan

Questa sera Inter e Milan daranno vita ad un incandescente scontro. Sarà un Derby che varrà non solo per l'accesso nella finale della Coppa Italia, ma che potrebbe anche avere delle ripercussioni sul campionato. La stracittadina avrà inizio alle 21.00 e si ripartirà dallo 0-0 della gara d'andata. In merito al match di questa sera, Marco Nosotti ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Milan e Inter sono molto vicine. Inzaghi ha ritrovato la via del gol, questo Milan nel 2022 ha fatto molti punti e deve dimostrare di essere in forma. L'Inter ha valide alternative sugli esterni ma le percentuali di vittoria sono alla pari". Stasera c'è Inter-Milan: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.