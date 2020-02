Inter-Milan, Moratti: “Derby del 6-0? All’intervallo vidi lacrime vere”

VERSO INTER-MILAN – L’ex patron dell’Inter Massimo Moratti, intervistato dal Corriere della Sera, ha ricordato la storia del derby di Milano attraverso alcuni aneddoti, come quello del derby vinto dal Milan 6-0 nel 2001: “Quella sera negli spogliatoi all’intervallo vidi lacrime vere, copiose. Al mio primo derby da presidente nel 1995 eravamo sfavoriti. Entrando allo stadio incontrai Berlusconi e Galliani, scherzando ma non troppo dissi di andarci piano e loro ridevano sereni. Ottavio Bianchi impostò il suo discorso sulla differenza tra le due squadre. Voi, disse ai nostri, siete quelli seri, perbene, umili. Tra voi e loro c’è di mezzo l’oceano. Insomma il derby di Milano non possono mica vincerlo quelli lì. Invece vincemmo 3-1 con gol di Seno, Jonk e Berti. Mai nessuno come Nicola: era in trance, ogni funzione vitale sintonizzata sul derby”. Questa, invece, l’intervista di Kakà, pubblicata questa mattina sulla Gazzetta>>>

