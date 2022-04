Inter-Milan, Marchetti: “Sarà una partita vera e combattuta” | News

Luca Marchetti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero in merito al match di Coppa Italia di questa sera tra Inter e Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Luca Marchetti ha rilasciato delle dichiarazioni sul Derby di stasera tra Inter e Milan. Questo le parole del giornalista: "Il Milan ha recuperato dopo la piccola sbandata che ha avuto, così come l'Inter. Sanno che si stanno giocando la supremazia psicologica del campionato. Ad oggi il Milan è avanti, l'Inter andrà a Bologna ma non è un avversario facile. Ci sono stati diversi scontri tra le due squadre e sarà una partita vera e combattuta. Le percentuali sono 50-50". Stasera c'è il derby: ecco dove vedere la partita in tv e in streaming.