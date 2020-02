Inter-Milan, Maldini: “Ibrahimovic un campione. E se vinciamo stasera …”

NEWS MILAN – Paolo Maldini, direttore sportivo rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ nel pre-partita del derby di Milano, Inter-Milan. Queste le dichiarazioni di Maldini:

Sul derby di stasera: “Posso decifrarlo dalla mia parte. Se dovessimo vincere, saremmo al sesto posto, in Europa League. Quindi il resto della stagione potrebbe avere aspettative più rosee. E’ qualche anno che il Milan non vince contro le prime quattro, dobbiamo invertire la tendenza”.

Sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic: “Se è in campo, vuol dire che sta bene. Alla sua età si conosce. Il suo utilizzo è stato programmato con il suo feedback, quindi è in campo”.

Sulla situazione che vive il Milan: “Io, Zvonimir Boban e Frederic Massara siamo qui dal luglio 2019, non è passato tanto tempo. Il Milan non si qualifica alla Champions League da 6 anni … Un programma si fa a medio-termine, saremo responsabili se non arriveranno risultati. Ma almeno facciamo finire la stagione”.

Sul Maldini calciatore: “Nei primi due anni di carriera, a 17-18 anni, contro Inter, il Napoli di Diego Armando Maradona, Juventus non rendevo al 100%, soffrivo l’aspetto psicologico. Alla fine, negli ultimi anni di carriera, speravo di giocare queste grandi partite. Cercavo l’atmosfera di queste sfide”.

Su dove può fare la differenza Ibrahimovic: “E’ un campione. Non solo perché è più forte degli altri tecnicamente, ma perché vive la professione da campione. Gioca, si allena, vive da protagonista. In una squadra giovane come la nostra, accelera il processo di maturazione dei nostri giovani”.

