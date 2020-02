Inter-Milan, Kakà: “Paquetà deve trovare fiducia: essere creativo ma anche pratico”

VERSO INTER-MILAN – L’ex numero 22 brasiliano, Pallone d’Oro nel 2007 col Milan, Ricardo Kakà ha parlato del club rossonero in vista del derby di domani sera alla Gazzetta dello Sport. Il brasiliano ha parlato anche del momento difficile che sta passando il suo connazionale Lucas Paquetà: “Ai miei tempi eravamo 7 brasiliani, ma c’erano anche tante altre persone che mi hanno aiutato come Galliani, Braida e Berlusconi. Costacurta mi aiutava con l’italiano, Borriello che era mio coetaneo quindi era più facile condividere le cose. Ho preso qualcosa da tutti. Lui deve trovare fiducia in sé stesso. L’anno scorso è andato bene, ma il secondo anno si fa fatica, lo so per esperienza, perché gli altri cominciano a capirti. Deve considerare le sue qualità, in una squadra forte può essere importante. Troppo brasiliano? Beh se uno prende un brasiliano deve sapere che tipo di giocatore è. Paquetà si deve ambientare al calcio italiano, ma non deve perdere la sua identità. Deve restare creativo, perché questo siamo, ma allo stesso tempo anche essere pratico: se prova un doppio passo o un dribbling deve farlo verso la porta. Ruolo? Io credo che lui possa essere una buona mezzala”. Queste, invece, le parole del connazionale Lucio, ex difensore dell’Inter>>>

