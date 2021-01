Inter-Milan, Julio Cesar: “Vinciamo noi stasera. Su Ibrahimovic…”

Inter-Milan, le parole di Julio Cesar

MILAN NEWS – Julio Cesar, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Inter-Milan, derby di Coppa Italia che si giocherà questa sera a San Siro.

“l derby è sempre derby, però va pesato. In campionato il Milan è avanti e l’Inter insegue: vincere in coppa potrebbe significare mandare un messaggio in chiave scudetto. Il Milan viene da una sconfitta che può pesare sul morale. E l’Inter potrebbe approfittarne. Però c’è Ibrahimovic che sta facendo cose straordinarie: si merita tutto, è un esempio per i giovani. L’ultima volta ho perso la sfida dei pronostici con Kakà. Ma resto fiducioso: vinciamo 2-1″. Calciomercato Milan: terzino sinistro, spunta un nome inaspettato. VAI ALLA NOTIZIA>>>