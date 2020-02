Inter-Milan, Godin: “Servono idee chiare e concentrazione”

NEWS INTER – Dichiarazioni ai microfoni di Inter TV per Diego Godin nel corso del pre-partita di Inter-Milan: “Siamo preparati a questa partita, abbiamo lavorato per tutta la settimana. Sarà fondamentale per noi avere le idee chiare ed essere concentrati. Dovremo dare il 100%, sia mentalmente che fisicamente”.

Sui sui obblighi ed in generale quelli della squadra: “Bisogna essere concentrati sia in attacco che in difesa, senza concedere nulla al Milan. Dovremo avere le idee chiare, dall’inizio fino alla fine dell’incontro”. Intanto ecco le formazioni ufficiali per Inter-Milan di Conte e Pioli: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android