Inter-Milan, Godin: “Pensiamo solo a vincere, per noi e per i tifosi”

NEWS INTER – Altre dichiarazioni di Diego Godin nel corso del pre-partita di Inter-Milan, rilasciate stavolta ai microfoni di Sky Sport: “Siamo totalmente concentrati su quello che dobbiamo fare questa sera, sappiamo benissimo cosa vuol dire questa partita per i nostri tifosi”.

Chiusura sulla Juventus e classifica: “Pensiamo solo a noi stessi, la cosa più importante è vincere il derby: è fondamentale per i tre punti e per quello che vale per i tifosi”. Intanto ecco le formazioni ufficiali per Inter-Milan di Conte e Pioli: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android