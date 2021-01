Inter-Milan, Gerry Scotti: “Pioli non si tocca. E’ facile criticare dopo…”

Inter-Milan, l’intervista a Gerry Scotti

MILAN NEWS – Gerry Scotti, noto conduttore televisivo e grande tifoso del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Ecco cosa ha detto: “La sconfitta contro l’Atalanta? Non mi ha fatto piacere questo risultato. Abbiamo sbagliato una partita, e andiamo avanti. Dobbiamo tornare ad essere il Milan che gioca un buon calcio, che non si fa sorprendere e non commettere ingenuità. Nel derby sapremo alzare la testa e dare il massimo, come stiamo facendo in questo campionato”.

Su Pioli: “Modulo sbagliato da Pioli? Pioli non si tocca. Sono un estimatore del tecnico e anche un suo amico. E’ facile, dopo criticare… Come lo scorso campionato, quando la dirigenza gli ha dato fiducia, e lui aveva l’opinione pubblica contro, è stato un vero signore. Non ha mai fatto dichiarazioni azzardate, mai lamentale, ha soltanto chinato con umiltà la testa e lavorato tanto, senza dare importanza a ciò che succedeva fuori dal campo. Ne trovi pochi allenatori come lui”

Su come finirà Inter-Milan: “Difficile ogni pronostico, però se il Milan gioca il suo bel calcio ed è psicologicamente sereno, niente è scontato. Certo, l’Inter ci metterà l’anima, anche perchè, essendo fuori dalle Coppe europee riversa tutta la sua forza sullo scudetto e su questa Coppa Italia. Sarà dura, per entrambe le squadre, perchè gli uomini di Conte non sono da sottovalutare, si tratta di una rosa molto importante e di individualità pericolose”. Calciomercato Milan: terzino sinistro, spunta un nome inaspettato. Vai alla news >>>