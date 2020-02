Inter-Milan, Franz: “Possiamo fargli lo sgambetto, sarà la volta buona”

VERSO INTER-MILAN – Il comico e tifoso rossonero Francesco Villa, dello storico duo Ale e Franz, ha parlato del derby in vista del match di domani sera contro l’Inter: le sue parole. “Il Milan può fagli lo sgambetto. Sarei proprio felice se si invertissero i pronostici. A parte la frenata di domenica scorsa contro il Verona, stiamo riprendendoci delle soddisfazioni, a gennaio con Pioli abbiamo fatto 10 punti in 4 partite. La classifica non la guardo, mi voglio vivere questo sogno al meglio, pensando magari ai derby passati, ai periodi magnifici del Milan di Sacchi e di Berlusconi, ai mitici Evani, Tassotti, Colombo, Eranio, senza dimenticare, con gli occhi di un bambino, di quel fantastico Rivera..”.

Sul momento del Milan: “Mi fa male vedere la mia squadra lasciata così alla deriva, con un presidente che ha pensato, anche giustamente, a far tornare i conti per il FPF, anziché rafforzare la squadra e ha permesso a giocatori come Piatek di andarsene, mentre l’arrivo per 6 mesi di Ibrahimovic è servito per tappare un buco provvisorio, anche se, un giocatore con quel fisico e di quell’età è comunque da tenere in considerazione. E’ un momento di passaggio, di transizione e preparazione per il futuro, per ritornare ai fasti di un tempo”. Questo, invece, il ricordo di Massimo Moratti del derby perso 6-0>>>

