Inter-Milan, Fiore: “Si è visto qualcosa di diverso nel Milan”

"Con il cambio in panchina si è visto qualcosa di diverso nel Milan. Anche con Fonseca cercava di dominare il gioco. L'Inter nelle partite che contano dà la sensazione di volerti lasciare la partita per attaccarti negli spazi. È successo così anche con la Lazio. Poi va in vantaggio e diventa devastante. Col Milan non è riuscito a colpirli. Il derby è diventata una partita emotiva. Il Milan ha avuto coraggio e ha iniziato a giocare con 5 fissi nella metà campo dell'Inter. Questo ha tolto i riferimenti all'Inter. Inzaghi avrebbe potuto aiutare la squadra cambiando l'assetto tattico. Inzaghi fino a oggi ha creato una macchina perfetta, ha vinto. Nella sconfitta col Milan, per, non ha ha saputo o voluto contrapporsi all'assetto del Milan e questo può essere un limite."