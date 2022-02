Inter-Milan, Dumfries: “Partita unica. Ibrahimovic è un grande”

Denzel Dumfries, esterno nerazzurro, ha parlato a pochi giorni da Inter-Milan, derby in programma sabato alle ore 18:00 a 'San Siro'

Daniele Triolo

Denzel Dumfries, esterno olandese dell'Inter, ha parlato del derby contro il Milan, in programma sabato alle ore 18:00 a 'San Siro'. Lo ha fatto rilasciando un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, qui di seguito, alcune delle dichiarazioni più interessanti di Dumfries sul tema.

Che emozioni sente mentre si avvicina il derby? "È una partita unica, si vedeva in Olanda. Ricordo il gol di Stefan de Vrij nella rimonta di due anni fa. All’andata, anche se in panchina, c’era un’atmosfera unica, una elettricità diversa. Io, però, non lo preparo in modo diverso: provo a rimanere sempre acceso, a prescindere dalla partita".

E del Milan chi la spaventa? "Spaventare? Nessuno. Ma Zlatan Ibrahimovic è un grande, non devo aggiungere nulla, però non mi piace mai parlare troppo dei rivali: ripeto, il focus siamo noi".

Sa che in Italia spesso Olanda significa Milan? "Ma Olanda è anche Inter. C’è anche gente come Wesley Sneijder che è stata da noi. Clarence Seedorf, poi, ha giocato per entrambe le squadre: è uno dei miei preferiti, un simbolo. Ha le mie stesse origini perché anch’io sono del Suriname per parte di madre". Milan, il nuovo centravanti con l'aiuto della Juve? La news di mercato >>>

