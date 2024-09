Ventola: “Derby? Vi dico la mia favorita. Il Milan ha una rosa competitiva”

Nicola Ventola ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport nella quale parla del derby . Secondo l'ex Inter , il Milan ha più da perdere, i nerazzurri invece sono rodati e un passo falso non ammazzerebbe l'ambiente. L'ex calciatore ha poi citato diversi possibili protagonisti del derby: da Pulisic e Leao a Thuram e Lautaro ... poi dice la sua su Fonseca . Ecco un estratto delle parole di Ventola. Clicca qui per l'intervista completa!

Sulla favorita: "L’Inter è favorita contro il Milan, ma lo è in generale su tutti. Io sui rossoneri mi ero espresso in modo positivo e continuo a dire che abbiano una rosa molto competitiva: una squadra con quell’organico può saper far male. Non è partita bene, non c’è equilibrio. A mio avviso alcuni giocatori possono essere fuori ruolo, tipo Loftus-Cheek, che schiererei più avanti, mentre Reijnders dovrebbe arretrare un po’. C’è da lavorare meglio al Milan, non solo sull’aspetto tecnico-tattico, ora lo si deve fare anche sulla testa dei giocatori, c’è pressione". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, probabili formazioni: Fonseca cambia modulo? La mossa