Bonolis: “Inter-Milan? I rossoneri devono ritrovare consapevolezza”

Intervistato da Radio Serie A, Paolo Bonolis ha parlato del Milan in vista del tanto atteso derby contro l' Inter . Il noto conduttore, tifoso nerazzurro, forte del momento che vive il gruppo allenato da Simone Inzaghi , ammette il bisogno rossonero di ritrovare la giusta consapevolezza. Ecco, di seguito, le parole di Bonolis .

"Il Milan in questo momento ha bisogno di ritrovare consapevolezza, speriamo di non fargliela ritrovare domenica sera nel derby".