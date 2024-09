Bonanni: “Inter-Milan? A livello emotivo sarà importante per i rossoneri”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Bonanni ha parlato del Milan in vista del tanto atteso derby contro l' Inter : "La vittoria contro il Venezia? Ero sicuro che il Milan portasse a casa un risultato positivo, ora arriva il derby con l'Inter e vediamo chi riuscirà ad uscirne con le ossa meno rotte. E' importante il derby per entrambi, ma a livello emotivo per il Milan potrebbe essere una settimana ancor più importante".

Infine, l'ex calciatore ha concluso con un pensiero sull'Inter: "Il pareggio contro il Monza? Ci si aspettava la vittoria, ma continuo a dire che se non vince lo Scudetto sarà per demeriti propri. Ci sono anche gli avversari, se corrono più di loro meritano di portare a casa un certo risultato. Ha giocato sotto ritmo, e se non corri come gli altri, anche se ti chiami Inter, non porti a casa il risultato. Non ne farei però un dramma, credo che l'Inter abbia la possibilità di far giocare due squadre e sono entrambe forti".