Inter-Milan, De Rosa: “Kessié può essere l’uomo chiave nel Derby” | News

Geri De Rosa, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al ruolo di Franck Kessié che occuperà questa sera in Inter-Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Geri De Rosa ha rilasciato delle dichiarazioni sul ruolo di trequartista di Franck Kessié. Queste le parole del giornalista: "Kessié è perfetto in quel ruolo sia perché può contenere Brozovic, sia perché può essere pericoloso con la palla al piede e costringere anche lo stesso Brozovic a difendere quando la palla ce l'ha il Milan. Può essere l'uomo chiave del Milan nel derby di stasera. Ovviamente dovrà essere supportato, ma Kessié può avere un ruolo decisivo contro l'Inter". Ecco come e dove vedere il derby Inter-Milan di Coppa Italia in tv e in streaming