Inter-Milan, Condò: “Nerazzurri arrivati a Istanbul sotto la guida di Inzaghi”

Le parole di Paolo Condò al termine di Inter-Milan

"Il titolo della serata è: Inter, Inzaghi, Istanbul. L'Inter è arrivata a Istanbul sotto la guida di Inzaghi, ci sono una serie di scelte e non solo questa sera. Penso alla promozione di Onana in porta, fino alla riproposizione della LuLa nel momento in cui ne ha la possibilità...".