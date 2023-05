Inter-Milan, Cambiasso: “I nerazzurri si sono tranquillizzati nella ripresa”

Le parole di Esteban Cambiasso al termine di Inter-Milan

"L'Inter all'inizio ha fatto vedere del nervosismo, non era quella decisa dell'andata, anche sui contrasti non c'era la stessa sicurezza. Il Milan però non ha trovato quel qualcosa in più, l'Inter si è tranquillizzata, con lei i suoi i tifosi, e il secondo tempo è stato in discesa". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>