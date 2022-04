Inter-Milan, Bergonzi: “Non avrei annullato il gol di Bennacer” | News

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha espresso il suo pensiero in merito al gol annullato ad Ismael Bennacer durante Inter-Milan

Intervenuto ai microfoni di 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha commentato il gol annullato ad Ismael Bennacer. Queste le sue dichiarazioni: "Il gol annullato è molto soggettivo, tanto che il VAR Mazzoleni davanti al monitor ha chiamato l'arbitro per fargli vedere meglio e farlo decidere. Su queste situazioni si prendono gli arbitri la responsabilità. Prima c'è un sospetto controllo di mano di Tomori, che è quello che ha insospettito tutti, compreso Handanovic, poi il tiro di Bennacer e Kalulu fa un movimento ad allontanarsi dalla traiettoria. Chi disturba la visuale sono i giocatori dell'Inter e non Kalulu. Se fossi stato al monitor non avrei fatto annullare il gol e non avrei richiamato l'arbitro. Ma è un episodio soggettivo".