Inter, Marotta: “Triplete? Non ne parlo, ma l’ambiente è ambizioso”

Intervistato a Sky Sport, Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato in vista del finale di stagione dei nerazzurri: "E' un momento felice, ma con sano realismo sappiamo di dover affrontare ancora gli ultimi due mesi della stagione e poi il Mondiale per club, in una prosecuzione atipica della stagione. Abbiamo competizioni in cui siamo presenti da protagonisti e lo vogliamo essere, lo dice la nostra storia ed i nostri meriti attuali. L'allenatore si è comportato in modo eccellente così come giocatori, squadra e tifosi, c'è un clima giusto per arrivare al fotofinish nelle migliori condizioni".