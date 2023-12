Inter, Marotta: “Scudetto? Tra le due litiganti il terzo gode…”

Ai Gazzetta Awards, il dirigente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in vista della lotta per lo scudetto

Ai Gazzetta Awards, il dirigente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato in vista della lotta per lo scudetto. L'amministratore delegato nerazzurro, incalzato da una domanda sulla corsa al vertice fra Inter e Juventus, non si è sbilanciato. Marotta ha, però, sottolineato che fra le due squadre potrebbe sbucarne una terza pronta ad approfittarne: che volesse intendere il Milan? Ecco le sue parole: "Chi vincerà lo Scudetto tra Inter o Juventus? Magari tra le due litiganti il terzo gode…".