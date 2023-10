Inter, Marotta: “Lukaku è il passato: nessuno qui pensa ancora a lui”

Giuseppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Alla domanda 'Romelu Lukaku è un rimpianto, una delusione o solo un avversario?', Marotta ha risposto quanto segue.

«È il passato, Lukaku è il passato. Non c’è una componente societaria che ancora pensi a lui. Nessuno, dico nessuno. Poi, da uomo di calcio, sono dinamiche che devi mettere in preventivo, non è mica la prima volta che mi capita ...». Milan, infortunio per Sportiello: la diagnosi sul portiere >>>