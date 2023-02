Inter, Marotta: “Stagione discontinua. Sempre avuto fiducia in Inzaghi”

Le parole di Giuseppe Marotta sulla stagione dell'Inter

Sulla stagione dell'Inter: "Il percorso di questi anni è soddisfacente, ma la stagione è in chiaroscuro. Siamo protagonisti in Champions League e in Coppa Italia ma in quella che è la competizione più importante, il campionato, c'è discontinuità di risultati. In Inzaghi crediamo, sta facendo un ottimo lavoro e la fiducia non è mai venuta meno. Oggi è difficile vincere ed essere competitivi, ma emerge un fatto: siamo discontinui, soprattutto quando la squadra affronta squadre nettamente alle portata. E' su questo punto che va fatta un'analisi e individuata una terapia, fermo restando che la società deve supportare questa attività. Siamo qui a chiedere alla squadra e all'allenatore motivazioni e concentrazione per non perdere l'obiettivo che è la qualificazione in Champions".