Marotta a Scaroni: “Milan unica squadra di Milano? Sulla cravatta ho due stelle”

Ieri sera Paolo Scaroni, Presidente del Milan, alla presentazione del photobook sui 125 anni del club rossonero al Flagship Store in via Dante, a Milano, aveva detto come, per lui, fosse un'emozione essere, da tanti anni, al comando dell'unica squadra della città. Una stoccata, più o meno indiretta, ai 'cugini' dell'Inter. È arrivata oggi la replica di Giuseppe Marotta, Presidente del sodalizio nerazzurro, che ha commentato queste affermazioni a margine dell'assegnazione del 'Premio Liedholm 2024'.