Inter, Marotta: “Champions League e Scudetto, competiamo per tutto”

Intervistato da Dazn, Giuseppe Marotta , presidente dell' Inter , ha parlato degli obiettivi della squadra nerazzurra: "Quando rappresentiamo un grande club questa è la squadra da seguire, nel migliore dei modi. La squadra può competere in tutte le competizioni e dovremo dare il massimo: poi se altri saranno più bravi ci inchineremo, altrimenti saremo molto felici. Io dico che noi siamo l’Inter e dobbiamo lottare per ogni traguardo, poi è chiaro che la Champions manca da tanto ed è un traguardo che vorremmo raggiungere. Però non possiamo neanche perdere di vista l’obiettivo stagionale dello scudetto".

Infine, Marotta ha concluso con un pensiero sulle date per la stagione 2024/25: "È in atto un confronto tra le leghe, come sapete è una cosa che dipende dalle leghe e dall'Uefa, non dai singoli club. Ci sono alcune federazioni che vogliono chiudere tutto entro Ferragosto e altre no. È un confronto che in questi giorni entrerà nel vivo, l'auspicio è che ci sia uniformità e che si possa concludere il calciomercato quando iniziano i campionati nazionali".