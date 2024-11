“Non tiferò mai Milan”: Inter, la promessa di Thuram. Eppure in passato …

"Era una partita speciale e la gente ancora non mi conosceva benissimo - ha spiegato Thuram -. Segnare in quel modo è come se mi avesse presentato ai tifosi dell'Inter".

Il giocatore, giunto all'Inter a parametro zero nel calciomercato estivo 2023, è tornato sulla medesima rete descrivendola come il gol più bello fin qui realizzato in Italia. Per giunta ad un suo amico, Mike Maignan.

"Gol più bello? Quello che ho fatto contro il Milan nel primo derby. La cosa più difficile fatta nella sua vita è stata proprio fare un gol a Maignan". Poi ha aggiunto: "La cosa che non farei mai? Tifare Milan".

Proprio su quest'ultimo punto, però, Thuram si è dimostrato - obiettivamente - poco coerente. Capiamo il campanilismo, la rivalità e la necessità di dover 'gasare' i propri tifosi, ma non a discapito della verità.

Il mondo del web, infatti, non nasconde niente e ci ricorda che, nell'ottobre 2020, quando giocava ancora in Germania, Thuram disse: "Non so perché ma quando papà giocava per la Juve, tifavo per il Milan, quando è passato al Barcellona tifavo per il Real Madrid". Potete leggere qui le sue parole dell'epoca.

"Adoravo Sheva e Crespo, ma adesso sono tifoso solo del mio Borussia - proseguì Thuram che, all'epoca, era atteso da un confronto di Champions League contro i nerazzurri -. Per questo per me non sarà un derby. Lo sarebbe stato se avessi giocato contro l’Inter di allora, che affrontava il Milan di cui ero tifoso. Sarebbe stato un derby se avessi giocato contro Adriano, Vieri e Martins".

Quindi, caro 'Tikus', seppur magari solo simpatizzante, il Milan lo hai sostenuto eccome. Ma in casa Inter, di giocatori con il rossonero dentro in fin dei conti ce ne sono. In difesa, soprattutto. Matteo Darmian è cresciuto in rossonero e ha sempre ringraziato il Milan per averlo formato.

Ma anche Francesco Acerbi, passato al Milan nel 2012 per pochi mesi, non aveva mai nascosto il suo tifo giovanile per il Milan. E che dire di Alessandro Bastoni? Oggi ha l'Inter tatuata persino sulla pelle. Eppure, in un vecchio video che circola su 'YouTube', si può apprezzare un giovane ragazzo dichiarare la sua fede milanista.

Come dite? Un fake? Se così fosse, sarebbe fatto davvero benissimo non credete?