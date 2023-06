Inter, Lautaro Martinez: “Milan? Eravamo di gran lunga superiori”

Sulla finale contro il Manchester City: "Guardo molti video dei portieri avversari per capire come si posizionano: se escono per i cross, se si tuffano in anticipo negli uno contro uno, quale palo preferiscono. È importante studiare questi dettagli, in questo modo posso prendere la miglior decisione in una frazione di secondo. Sono teso per ogni partita, sarebbe la fine se non mi sentissi nervoso. Dovremo godercela perché giocare una finale di Champions non capita tutti i giorni". LEGGI ANCHE: Rinnovo di Leao, attese per domani le firme