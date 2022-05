Inter, Lautaro Martínez: “Milan favorito? Ora sono loro in testa”

Lautaro Martínez, al termine di Udinese-Inter 1-2, ha parlato della corsa Scudetto con il Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN'

Ieri pomeriggio, alla 'Dacia Arena', importante vittoria dell' Inter di Simone Inzaghi , per 1-2 , in casa dell' Udinese di Gabriele Cioffi . Le reti nerazzurre sono arrivate entrambe nel primo tempo, messe a segno da Ivan Perišić al 12' e da Lautaro Martínez al 39' .

Nel post-partita, ai microfoni di 'DAZN', ha parlato proprio il numero 10 nerazzurro, giunto al suo 21° gol stagionale in 45 gare disputate tra Serie A , Champions League , Coppa Italia e Supercoppa Italiana . Argomento, il duello Scudetto con il Milan di Stefano Pioli , primo in classifica a +2 sull'Inter.

"Milan favorito per il titolo? Non lo so - ha detto Lautaro Martínez -. Ora loro sono in testa e noi dietro. Noi dobbiamo pensare a vincere e sperare che loro facciamo qualche passo falso".