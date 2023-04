Inter, Inzaghi: “Ci mancano 10 partite ma speriamo ce ne sia una un più…”

Intervistato dai microfoni di Mediaset dopo la vittoria, per 1-0, in Coppa Italia contro la Juventus, Simone Inzaghi ha parlato del percorso dell'Inter in questo finale di stagione: "È stata una bellissima serata, corretta, con due squadre che hanno fatto una partita intensa. Chiaramente noi abbiamo meritato la finale nell'arco delle due partite e siamo molto contenti, volevamo tornare a Roma a tutti i costi. Ora ci restano dieci partite, ma speriamo ce ne sia una in più".