Intervistato da Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato dopo la vittoria in Champions League contro il Monaco: "Sono molto soddisfatto e ho fatto i complimenti ai ragazzi per il cammino straordinario che abbiamo fatto in queste otto giornate di Champions. Abbiamo fatto sette partite senza prendere gol, solo per la differenza reti non siamo arrivati secondi o terzi. Abbiamo fatto grandi prestazioni, con continuità e abbiamo meritato gli ottavi".