Inter, Handanovic: “Festa Scudetto del Milan? Non l’ho neanche vista”

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport'. Una dichiarazione sulla festa Scudetto del Milan fa clamore

Daniele Triolo

Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco alcune delle dichiarazioni più interessanti dell'estremo difensore sloveno, classe 1984, in nerazzurro dalla stagione 2012-2013.

Sulla sua permanenza all'Inter: “Per me stare all’Inter dal 2012/2013 è un onore e una responsabilità, ma pure appartenenza, identità. Se sono rimasto così tanto è perché qui sto bene e c’è stata una continua crescita, mia e del club. Emozionarsi per la maglia, sentire qualcosa di speciale. Vedere questo non solo come un posto di lavoro o guadagno, ma come qualcosa che dà sentimenti, a prescindere dalle vittorie o dalle sconfitte”.

Sul dualismo con André Onana, che ha già detto di accettare il fatto che partirà in panchina: “Sono frasi importanti perché danno serenità all’ambiente, ma sappiamo tutti che ognuno vuole giocare. È giusto e sano così. Non mi avrebbe stupito se avesse detto il contrario. Da questa nostra competizione ne beneficia la squadra perché ha due portieri forti”.

Sull'errore di Ionuț Radu a Bologna e sulla sua cessione prestito alla Cremonese: "È stato un dispiacere e un’amarezza enorme, ma è la vita. E una stagione non dipende mai da una partita. Io quella sera non gli ho detto niente, gli ho parlato il giorno dopo. Gli ho detto che quell’episodio lo farà crescere come portiere, ma soprattutto come uomo”.

Sul ritorno di Romelu Lukaku all'Inter: “Non sono sorpreso che sia tornato perché ho visto come stava al Chelsea, ho ascoltato la sua famosa intervista, si sentiva malinconia e nostalgia. È come se non fosse mai andato via”.

Sugli sfottò subiti dal Milan durante la festa Scudetto rossonera: "Ognuno ha il suo stile e fa ciò che ritiene giusto. Io neanche l'ho vista la festa, ero già tornato a casa …".