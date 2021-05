Inter, Eriksen: “Il gol al Milan ha cambiato il modo in cui mi guardavano”

Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter, ha ricordato come la rete segnata su punizione al Milan in Coppa Italia sia stata importante

Christian Eriksen, centrocampista dell'Inter di Antonio Conte, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il danese, ex Tottenham e Ajax, come si ricorderà ha segnato un gran gol su punizione il 26 gennaio scorso, in occasione del derby di Coppa Italia contro il Milan, regalando il successo per 2-1 ed il passaggio del turno ai nerazzurri.