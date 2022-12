Inter, Dzeko: “Voglio la Supercoppa contro il Milan”

Il Milan si prepara per la ripresa della Serie A, prevista per il 4 gennaio contro la Salernitana . Le prime due amichevoli contro l' Arsenal e il Liverpool , potrebbero aver dato dei buoni spunti per Steafano Pioli . Manca ormai poco anche alla Supercoppa italiana contro l'Inter .

"Noi la sospresa in Europa? Alcuni dicono invece che non siamo abbastanza europei… Io dico semplicemente che siamo una grande squadra, davvero forte, che nella prima parte di stagione non ha espresso il suo reale valore. In Champions siamo andati meglio e ora con il Porto, un ottimo avversario, partiamo con 50 per cento di possibilità, anche se il valore lo fissa solo il campo. Intanto, però, vogliamo subito un primo trofeo, la Supercoppa contro il Milan". Calciomercato Milan – Dalla Spagna: c’è anche il Barcellona su Amrabat