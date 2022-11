Inter, Dimarco: “Quella con il Milan è stata la sconfitta più dolorosa” | News

Federico Dimarco, calciatore nerazzurro, ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delle sconfitte dell'Inter in stagione

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Federico Dimarco ha parlato del campionato in corso e delle sconfitte subite dall'Inter. Queste le dichiarazioni del terzino nerazzurro: "Tolto il Napoli, le altalene le hanno avute tutte. Rimonta? La Juve una volta ha recuperato 11 punti. E poi guardate noi: l'anno scorso eravamo a +8, sappiamo com'è finita. La sconfitta che ha fatto più male? Col Milan, spiace dirlo, è stata una sconfitta meritata. Con la Juve no, ma ci prendiamo le nostre responsabilità".