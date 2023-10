Dimarco: “Theo Hernández tra i migliori terzini sinistri del mondo”

Federico Dimarco, esterno sinistro dell'Inter e della Nazionale Italiana, è stato intervistato ad 'Azzurri LIVE', sui canali social della FIGC, in merito ai prossimi due impegni dell'Italia di Luciano Spalletti. Gli Azzurri, infatti, sono attesi dalle partite contro Malta (in casa) e Inghilterra (in trasferta), entrambe valevole per le qualificazioni agli Europei 2024.