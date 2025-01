Inter, Darmian: “Ecco come arriviamo davvero al derby con il Milan”

Matteo Darmian , calciatore dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN' al termine della sfida contro il Lecce , soffermandosi in modo particolare sul derby con il Milan , in programma domenica prossima. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Stiamo bene insieme, lavoriamo bene durante la settimane e lo trasmettiamo quando andiamo in campo. Alla base di una squadra di successo deve esserci una squadra e stiamo dimostrando di esserlo. Il derby? Ci arriviamo in un buon momento, abbiamo fatto un percorso importante. Non siamo partiti benissimo, ma sapevamo che la strada era quella giusta, le prossime partite sono fondamentali e ci prepareremo nel migliore dei modi per portare a casa delle vittorie per proseguire al meglio sia in Champions che in campionato".