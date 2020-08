Inter, D’Ambrosio e il resoconto della stagione: le sue parole

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Danilo D’Ambrosio tramite il proprio profilo Instagram, ha commentato a mente fredda la fine della stagione in nerazzurro. Un secondo posto in Serie A e la sconfitta soltanto in finale d’Europa League, in mezzo l’esclusione dalla Coppa Italia. Nessun titolo vinto, ma poste le basi per il futuro: con o senza Antonio Conte.

"È stata una stagione impegnativa, intensa e anomala. È stata una stagione dove ognuno di noi ha combattuto dentro e anche fuori dai campi di calcio. Lo sforzo ed il contributo di tutti ci hanno permesso di poter continuare a giocare per inseguire un sogno, un obiettivo ed anche una piccola soddisfazione che avrebbe potuto culminare con un finale di stagione importante". "Ci siamo creati un'occasione con impegno, costanza e tantissimo duro lavoro. Il campo, in parte, ci ha ripagati. Siamo diventati un gruppo sinergico ed armonioso, un gruppo che ha tanta voglia di dimostrare e di ottenere risultati ancora più importanti. Noi non ci fermiamo. Pochi giorni di riposo per poi tornare con più esperienza e con la cattiveria agonistica che questa squadra può e deve dimostrare al calcio. Siamo l'INTER. Il nostro orgoglio è la vostra passione ed il vostro supporto".