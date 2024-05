Nella giornata di ieri, domenica 19 maggio, nell'immediato post partita di Inter-Lazio, Hakan Calhanoglu ha lanciato una prima stoccata nei confronti del Milan ai microfoni di 'DAZN'. Il centrocampista turco, che nel corso di questi mesi ha sempre mantenuto un certo aplomb in questo senso, confermando sempre di avere amici ancora in maglia rossonera. Nonostante ciò nelle ultime ore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di 'Sport Mediaset', affermando di avere sangue nerazzurro, nonostante giochi nella città di Milano da ormai sette anni, di cui i primi in maglia rossonera. Ecco, dunque, le sue parole in merito.