Inter, Calhanoglu: “Per metà città un idolo, per metà un nemico”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e per quattro stagioni (2017-2021) al Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Ecco, dunque, le parole del classe 1994 sui tifosi del Milan che non l'hanno mai perdonato e che lo insultano ogni volta per via del tradimento dell'estate 2021, quando lasciò i rossoneri a parametro zero per trasferirsi alla corte nerazzurra.