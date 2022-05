Inter, Calhanoglu: “Se vinciamo mettiamo un po’ di pressione al Milan”

Hakan Calhanoglu, giocatore nerazzurro ed ex Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre partita di Inter-Empoli

Intervenuto nel pre partita di Inter-Empoli, Hakan Calhanoglu ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'DAZN'. Queste le parole del centrocampista nerazzurro: "Lasciamo la Coppa Italia da parte perché puntiamo più sullo scudetto che vogliamo vincere. Oggi sarà una partita molto importante per noi, se vinciamo mettiamo un po' di pressione al Milan. Dobbiamo guardare partita dopo partita e quella di oggi vale tanto per noi".