Inter, Calhanoglu: “Dobbiamo essere sempre in testa alla classifica”

Intervistato dai microfoni del magazine The Digest, il centrocampista dell' Inter , Hakan Calhanoglu , ha parlato degli obiettivi nerazzurri in vista della prossima stagione: "Abbiamo ottenuto molto la scorsa stagione. Abbiamo vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana, e raggiunto la finale di Champions League per la prima volta in 13 anni dall'ultima".

Infine, l'ex giocatore rossonero ha concluso: "In questa stagione, vogliamo far bene dall'inizio. Sono particolarmente concentrato sulla Serie A. Ci sono alcune squadre forti in Serie A, ma siamo ben preparati. L'Inter deve essere sempre in testa alla classifica".