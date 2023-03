Inter, Calhanoglu: “Amore spontaneo. Venendo dal Milan non era facile”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter ed ex del Milan per quattro anni, racconta come è nato il feeling con i tifosi nerazzurri

Daniele Triolo

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e per quattro stagioni (2017-2021) al Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola (LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI). Ecco, dunque, le parole del classe 1994 su come e quando è scattato l'amore dei tifosi dell'Inter nei suoi confronti, nonostante il suo passato in rossonero.

«All'inizio i tifosi avevano dubbi, come è normale che sia: sostituire un gran giocatore come Christian Eriksen venendo dal Milan non era facile - ha dichiarato il centrocampista turco -. Ma io ero sicuro che, cominciando a giocare, sarebbe cambiata la musica e mi avrebbero apprezzato. L'amore è stato spontaneo, senza bisogno di gesti teatrali: è cresciuto pian piano senza una vera scintilla».

