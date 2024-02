Inter, Bastoni: “Istanbul ci ha dato consapevolezza. Ora siamo pronti per…”

Intervistato da Dazn, Alessandro Bastoni, giocatore dell'Inter, ha parlato così dopo la netta vittoria contro l'Atalanta: "La finale di Istanbul ci ha lasciato tanto come consapevolezza e unione. Abbiamo capito quanto è bello giocare quelle partite e come arrivarci, Siamo contenti di raggiungere quei traguardi. Da tanto tempo che giochiamo insieme, stiamo crescendo e maturando. Magari gli anni scorsi non eravamo pronti per certi traguardi, dobbiamo continuare a lavorare e guardare partita dopo partita".