Inter, Bastoni lancia segnali: “Difficile per tutti affrontarci”

Alessandro Bastoni , difensore dell' Inter , ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Juventus , valida per un posto in finale di Coppa Italia. Il giocatore ha voluto mandare segnali al campionato e anche al Milan. Ecco le sue parole riportate da Tuttomercatoweb.

"Quando siamo compatti è difficile per tutti affrontarci. Testa alla Lazio. Siamo stati spesso discontinui: nel momento in cui abbiamo iniziato ad essere più compatti siamo difficili da battere per tutti. Testa alla Lazio, uno scontro fondamentale. Dobbiamo concentrarci sul campionato, perché per noi è fondamentale entrare nelle prime quattro".