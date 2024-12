Inter, Barella: “Emozione più grande? La semifinale contro il Milan”

Inter, Barella punge il Milan: "Ecco l'emozione più grande"

Se poteste parlare con voi stessi da bambino che consiglio vi dareste? "Gli direi di vivere il calcio come sto facendo negli ultimi anni e non come facevo prima, è sempre stata una passione ma quando entra troppo nella vita privata non va bene. Andare al campo, divertirti e dare sempre il massimo nei 90’ o in allenamento ma poi quando si stacca si pensa alla vita privata. Questa è la via che ti porta sempre col calcio in testa ma bisogna anche godersi i momenti e non essere troppo focalizzati".