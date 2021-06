Inter, Ausilio: “Vi racconto l’operazione Calhanoglu. Aspettiamo Eriksen”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato dell'operazione lampo Hakan Calhanoglu. Queste le dichiarazioni sul turco

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, ha parlato dell'operazione lampo Hakan Calhanoglu. Queste le dichiarazioni sul turco rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport': "E' una cosa che è nata per una situazione particolare. Siamo l'Inter, abbiamo il dovere di farci trovare pronti. Aspettiamo Christian, gli siamo vicini e gli diamo il tempo per tornare. Pensiamo al bene del club e per questo abbiamo sfruttato l'opportunità Calhanoglu che era libero". Ecco le top news di oggi sul mercato del Milan: blitz per Berardi, ci siamo per Brahim Diaz