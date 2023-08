Inter, Arnautovic: “Siamo motivati e vogliamo la seconda stella”

Marko Arnautovic , attaccante dell' Inter accostato in estate anche al Milan , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sport ORF', parlando del suo secondo esordio in nerazzurro e delle ambizioni del club. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Marko Arnautovic

"Quando torni in un club così grande dopo 13 anni e sono interessati a te, sei molto motivato. Sarò motivato per tutta la stagione. Voglio scendere in campo il più spesso possibile e vogliamo ottenere la seconda stella, è per questo che siamo motivati. In termini di qualità, è uno dei club più forti in cui sia mai stato".