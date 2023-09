Inter, Arnautovic: “Derby? l’attesa è grande, ognuno di noi è motivato”

In conferenza dal ritiro con l'Austria, Marko Arnautovic ha parlato in vista del derby di campionato fra Inter e Milan

In conferenza dal ritiro con l'Austria, l'attaccante nerazzurro, Marko Arnautovic, ha parlato in vista del derby di campionato fra Inter e Milan. L'ex giocatore del Bologna, infatti, ha rivelato che anche Hakan Calhanoglu lo ha chiamato in attesa dell'attesissima sfida contro i rossoneri. Arnautovic ha anche spiegato che ciascun giocatore dell'Inter è molto motivato e vuole ottenere un successo nella stracittadina. Ecco le parole dell'attaccante austriaco.