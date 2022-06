Inter, l’agente di Radu: “È forte, in futuro sarà titolare. Ma ora…”

Oscar Damiani , agente del portiere dell'Inter Ionut Radu , ha parlato del futuro del suo assistito. La stagione del rumeno è passata alla storia per l'erroraccio contro il Bologna , nel recupero, che ha di fatto spianato la corsa del Milan verso lo Scudetto. Ma nelle annate precedenti, specialmente al Genoa , Radu aveva dimostrato di avere ottime qualità. Ecco perché una nuova avventura potrebbe rilanciarne la carriera. In prima fila c'è la Cremonese , che deve sostituire Carnesecchi.

Come detto, l'agente del portiere dell'Inter ha parlato ai microfoni della trasmissione 'Il Diabolico e il Divino' di New Sound Level 90FM: "Ha dimostrato di essere forte, può fare bene deve solo poter giocare. Sono sicuro che in futuro Radu potrebbe anche essere il titolare dell’Inter. Il prossimo futuro? Ha delle richieste, vedremo. Penso che quella dell’Inter sia una scelta societaria e noi ci adeguiamo, speriamo di trovare una soluzione".