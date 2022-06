Inghilterra-Italia, Southgate: “Tomori ha fatto molto bene”

Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, ha parlato della prestazione di Fikayo Tomori, difensore del Milan, contro l'Italia in Nations League

Gareth Southgate, CT dell'Inghilterra, ha parlato della prestazione di Fikayo Tomori, difensore del Milan, contro l'Italia in Nations League. Queste le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della nazionale inglese: "Penso che Tomori abbia fatto davvero bene e sono davvero contento che sia uscito dal leggero infortunio che ha avuto, questo ci darà più profondità in quella zona del campo".